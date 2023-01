Cena plynu v Európe klesla na najnižšiu úroveň od novembra 2021

Amsterdam 4. januára (TASR) - Veľkoobchodné ceny zemného plynu v Európe klesli v stredu na najnižšiu úroveň od novembra 2021, keďže mierne zimné počasie znížilo dopyt a zmiernilo obavy z krízy dodávok. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze TTF v Amsterdame sa počas obchodovania v stredu prepadla až na 64,22 eura za megawatthodinu (MWh), čo bolo najmenej od novembra 2021. O 17.30 h sa kontrakt predával po 64,30 eura za MWh.



Ceny plynu od druhého decembrového týždňa klesajú, čo pomáha zmierniť obavy z dlhšej krízy, ktorá by ochromila európsku ekonomiku. Ak ceny zostanú nízke, prinieslo by to zmiernenie vysokej inflácie v celom regióne. Ak sa Európa vyhne prudkým mrazom, bude v silnej pozícii, pokiaľ ide o dopĺňanie zásob plynu po zime.



Zásobníky plynu v Európskej únii (EÚ) sú stále takmer na 84 % plné a utlmený dopyt počas sviatkov dokonca umožnil vrátiť časť plynu späť. To pomôže Európe zvládnuť akékoľvek ochladenie neskôr v priebehu zimy a znížiť deficit dodávok z Ruska.



V stredu sa zvýšila aj produkcia elektriny z vetra a v Nemecku dosiahla rekord, vďaka čomu sa znížil dopyt po plyne na výrobu elektriny.