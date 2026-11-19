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Cena plynu v Európe po poklese na šesťtýždňové minimum opäť stúpla
Cenu plynu naďalej podporujú geopolitické riziká a obavy z nedostatočných dodávok počas zimy.
Autor TASR
Amsterdam 19. novembra (TASR) - Cena zemného plynu v termínovaných kontraktoch na burze TTF v Amsterdame sa vo štvrtok zvýšila o takmer 2 % nad 82 eur za megawatthodinu. Jej rast nastal po tom, ako počas predchádzajúceho dňa klesla na šesťtýždňové minimum. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Cenu plynu naďalej podporujú geopolitické riziká a obavy z nedostatočných dodávok počas zimy. Obnovené bojové akcie a útoky na plavidlá v blízkosti Hormuzského prielivu totiž môžu spôsobiť ďalšie narušenia vývozu skvapalneného zemného plynu z krajín Perzského zálivu.
Zároveň naplnenosť zásobníkov so zemným plynom v Európe klesla pod 70 %, čo je výrazne pod päťročným sezónnym priemerom 89 %. Vo veľkej časti Európy sa pritom očakáva ochladenie, čo by mohlo zvýšiť dopyt po vykurovaní a zrýchliť čerpanie plynu zo zásobníkov.
Cenu plynu naďalej podporujú geopolitické riziká a obavy z nedostatočných dodávok počas zimy. Obnovené bojové akcie a útoky na plavidlá v blízkosti Hormuzského prielivu totiž môžu spôsobiť ďalšie narušenia vývozu skvapalneného zemného plynu z krajín Perzského zálivu.
Zároveň naplnenosť zásobníkov so zemným plynom v Európe klesla pod 70 %, čo je výrazne pod päťročným sezónnym priemerom 89 %. Vo veľkej časti Európy sa pritom očakáva ochladenie, čo by mohlo zvýšiť dopyt po vykurovaní a zrýchliť čerpanie plynu zo zásobníkov.