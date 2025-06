Cena plynu v Európe stúpla na najvyššiu úroveň od apríla

Amsterdam 23. júna (TASR) - Veľkoobchodná cena plynu v Európe výrazne vzrástla po útoku USA na Irán a dosiahla najvyššiu úroveň od apríla. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci sa v pondelok na začiatku obchodovania na burze TTF v Amsterdame vyšplhala na 42,44 eura za megawatthodinu (MWh), čo je najviac od začiatku apríla.



Neskôr mierne klesla, na 41,53 eura/MWh, ale bola stále o zhruba 1,5 % vyššia ako minulý týždeň na konci obchodovania.



Spojené štáty cez víkend zasiahli do vojny medzi Izraelom a Iránom, keď bombardovali podzemné iránske jadrové zariadenia. Kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvolali obavy z eskalácie vojny na Blízkom východe, ktorá by mohla viesť až k zastaveniu lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv.



Existuje značné riziko, že by sa Irán mohol pokúsiť prerušiť lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv, povedal Warren Patterson, komoditný expert ING Bank. Prieliv je kritickým bodom pre globálnu dopravu ropy a skvapalneného zemného plynu, upozornil. Podľa Pattersona, približne 20 % globálneho obchodu so skvapalneným plynom sa uskutočňuje cez Hormuzský prieliv.