Cena plynu v Európe výrazne klesla

Amsterdam 24. júna (TASR) - Cena zemného plynu v Európe v utorok výrazne klesla vďaka náznakom zmiernenia napätia na Blízkom východe po tom, ako vo vojne medzi Izraelom a Iránom vstúpilo do platnosti prímerie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci sa v utorok ráno na burze TTF v Amsterdame prepadla o viac ako 11 % na 35,90 eura za megawatthodinu. Vďaka poklesu sa cena vrátila približne na úroveň, ktorá bola zaznamenaná na začiatku vojny medzi Izraelom a Iránom 13. júna.



V posledných dňoch hnali cenu nahor najmä obavy z eskalácie vojny vrátane možnej blokády Hormuzského prielivu. Hoci väčšina plynu prechádzajúceho prielivom smeruje do Ázie, nedostatok a vyššie ceny na ázijskom trhu by ovplyvnili aj obchodovanie v Európe, keďže oba regióny súťažia o podiel na svetových dodávkach skvapalneného zemného plynu.