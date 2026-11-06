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Cena plynu v termínovaných obchodoch v Európe klesla
Nálada sa zlepšila po tom, ako katarský emir diskutoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o snahe o deeskaláciu.
Autor TASR
Amsterdam 6. novembra (TASR) - Cena zemného plynu v termínovaných kontraktoch na burze TTF v Amsterdame sa v piatok znížila o 2 % pod úroveň 88 eur za megawatthodinu a dostala sa najnižšie za dva týždne. Celotýždňový pokles ceny plynu bol na úrovni zhruba 15 % vďaka silnejúcej nádeji, že konflikt na Blízkom východe sa vyrieši diplomatickou cestou. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Nálada sa zlepšila po tom, ako katarský emir diskutoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o snahe o deeskaláciu. Ešte viac sa tým posilnil optimizmus, ktorý nastal po víťazstve demokratov vo voľbách do Kongresu USA.
Ceny však zostávajú výrazne nad úrovňou obdobia pred začiatkom vojny proti Iránu. Narušenie vývozu skvapalneného zemného plynu (LNG) z Blízkeho východu totiž vytvorilo napätie na európskom trhu na začiatku zimnej sezóny.
Zásobníky s plynom v Európe sú naplnené len na 74 %, čo je výrazne pod päťročným sezónnym priemerom 90 %. Nemecké zásobníky sú pritom naplnené na necelých 61 %. Čerpanie plynu zo zásobníkov spôsobuje chladnejšie počasie a slabšia produkcia veternej a solárnej energie. Dodávky cez plynovod z Nórska zostávajú pre výpadky obmedzené. Očakáva sa, že konkurencia na trhu s LNG sa zintenzívni, keďže nákupy zvyšujú ázijské krajiny.
Nálada sa zlepšila po tom, ako katarský emir diskutoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o snahe o deeskaláciu. Ešte viac sa tým posilnil optimizmus, ktorý nastal po víťazstve demokratov vo voľbách do Kongresu USA.
Ceny však zostávajú výrazne nad úrovňou obdobia pred začiatkom vojny proti Iránu. Narušenie vývozu skvapalneného zemného plynu (LNG) z Blízkeho východu totiž vytvorilo napätie na európskom trhu na začiatku zimnej sezóny.
Zásobníky s plynom v Európe sú naplnené len na 74 %, čo je výrazne pod päťročným sezónnym priemerom 90 %. Nemecké zásobníky sú pritom naplnené na necelých 61 %. Čerpanie plynu zo zásobníkov spôsobuje chladnejšie počasie a slabšia produkcia veternej a solárnej energie. Dodávky cez plynovod z Nórska zostávajú pre výpadky obmedzené. Očakáva sa, že konkurencia na trhu s LNG sa zintenzívni, keďže nákupy zvyšujú ázijské krajiny.