Cena plynu v termínovaných obchodoch v Európe klesla o viac ako 5 %
Autor TASR
Amsterdam 4. marca (TASR) - Cena zemného plynu v termínovaných kontraktoch na burze TTF v Amsterdame v stredu klesla o viac ako 5 % na 50,60 eura za megawatthodinu (MWh). Tento mierny pokles nastal po zdražení zemného plynu na európskom trhu o takmer 60 % počas predchádzajúcich dvoch dní. Oslabenie ceny bolo výsledkom správ, že Irán by mohol byť ochotný rokovať o ukončení konfliktu na Blízkom východe, ktorý otriasol energetickými trhmi. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Hoci táto ponuka vzbudila nádeje, americkí predstavitelia zostávajú skeptickí, či je ktorákoľvek strana pripravená na rýchle riešenie. Najväčší závod na skvapalnený zemný plyn (LNG) na svete v Katare zostáva mimo prevádzky a Hormuzský prieliv je z veľkej časti uzavretý, čo vyvoláva obavy z veľkého šoku pre narušenie dodávok.
Európske dodávky zatiaľ neboli priamo ovplyvnené, pretože zásielky plánované na marec sú už na ceste. Kontinent je však zraniteľný vzhľadom na nízku úroveň naplnenia zásobníkov. V súčasnosti sú naplnené na necelých 31 %, pričom v rovnakom čase pred rokom to bolo 40 %.
