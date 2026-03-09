Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ceny energií na burzách výrazne vzrástli, plyn zdražel o viac než 60 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Cena elektrickej energie pre Slovensko s dodaním v budúcom roku sa na pražskej burze PXE medzi 27. februárom a 3. marcom zvýšila z 93,47 eura za megawatthodinu (MWh) na 106,38 eura za MWh.

Ceny energií na európskych burzách v uplynulom týždni výrazne vzrástli. Elektrina zdražela približne o 14 % a ešte výraznejší rast zaznamenal zemný plyn, ktorého ceny na termínovaných trhoch stúpli o viac než dve tretiny.

Cena elektrickej energie pre Slovensko s dodaním v budúcom roku sa na pražskej burze PXE medzi 27. februárom a 3. marcom zvýšila z 93,47 eura za megawatthodinu (MWh) na 106,38 eura za MWh. Medzitýždenne tak ide o nárast takmer o 14 %. Elektrina sa tým opäť dostala nad hranicu 100 eur/MWh.

Ešte výraznejší vývoj zaznamenala cena zemného plynu s dodaním v nasledujúcom mesiaci. Na holandskom virtuálnom uzli TTF sa jeho cena počas minulého týždňa zvýšila približne o 67 %, z pôvodných 31,959 eura/MWh v závere 8. týždňa (27. 2.) na 53,385 eura/MWh v piatok (6. 3.). V pondelok však ceny pokračovali v raste a ráno vystrelili až na 68,835 eura/MWh. Neskôr sa ceny zastabilizovali na úrovni približne 61 eur za MWh, čo však stále predstavuje takmer 100-percentný nárast cien spred dvoch týždňov.

Za prudkým rastom cien stojí najmä eskalácia konfliktu na Blízkom východe, ktorá vyvolala obavy z narušenia dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) smerujúceho do Európy. Napätie v regióne tak zvýšilo neistotu na energetických trhoch a prispelo k rastu cien plynu, čo sa následne premieta aj do cien elektriny.
