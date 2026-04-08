Cena plynu v termínovaných obchodoch v Európe v stredu klesla o 17 %

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Amsterdam 8. apríla (TASR) - Cena zemného plynu na európskom trhu v stredu prudko klesla po správe o dohode o dočasnom prímerí s cieľom zastaviť boje vo vojne v Iráne. Cena v termínovaných kontraktoch na burze TTF v Amsterdame s dodávkou do jedného mesiaca sa znížila o 17 % na 44,13 eura za megawatthodinu. Ide o najväčší jednodňový pokles za viac ako dva roky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Krátko pred uplynutím ultimáta amerického prezidenta Donalda Trumpa sa Irán a USA dohodli na dvojtýždňovom prímerí a opätovnom otvorení Hormuzského prielivu. Po tejto vodnej ceste sa zvyčajne prepravuje približne pätina svetovej ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG).

Tom Marzec-Manser z poradenskej spoločnosti Wood Mackenzie však uviedol, že hoci ceny klesli, zatiaľ sa toho zmenilo málo. „Okrem toho, že v nasledujúcich dvoch týždňoch by mohli odísť uviaznuté náklady LNG, sa z hľadiska dodávok zemného plynu veľa nezmení, kým Katar neobnoví prevádzku Ras Laffan,“ zdôraznil analytik s odkazom na poškodené katarské zariadenie na spracovanie LNG.
Neprehliadnite

REXOVÁ: Chcem byť najlepšia, na pódiu a dosahovať najlepšie výsledky

PITEKOVÁ: Fekálna mikrobiálna transplantácia vyžaduje od darcu celibát

TÝŽDENNÍK: Hlas-SD nie je Smer-SD

Misia Artemis 2 sa dostala za Mesiac, komunikáciu obnovili