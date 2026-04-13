Cena plynu v termínovaných obchodoch v Európe v pondelok stúpla
Hoci väčšina blízkovýchodného exportu plynu zvyčajne smeruje do Ázie, dlhodobé narušenie dopravy cez prieliv by zvýšilo konkurenciu medzi dovážajúcimi regiónmi.
Autor TASR
Londýn 13. apríla (TASR) - Cena zemného plynu na európskom trhu v termínovaných obchodoch v pondelok ráno vzrástla o viac ako 8 % na 47,4 eura za MMBtu (milión britských termálnych jednotiek). Odrazila sa tak od viac ako päťtýždňového minima. Zdraženie plynu je reakciou na to, že americký prezident Donald Trump po neúspešných rokovaniach s Iránom oznámil blokádu Hormuzského prielivu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Americká armáda má začať blokádu všetkých iránskych prístavov v Perzskom a Ománskom zálive v pondelok o 14.00 h GMT (16.00 h SELČ). Nebude však brániť pohybu plavidiel smerujúcich do prístavov mimo Iránu. Trump takisto povedal, že USA zastavia každú loď, ktorá za bezpečný prechod cez Hormuzský prieliv Iránu zaplatí mýto.
Hoci väčšina blízkovýchodného exportu plynu zvyčajne smeruje do Ázie, dlhodobé narušenie dopravy cez prieliv by zvýšilo konkurenciu medzi dovážajúcimi regiónmi. Dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) z Perzského zálivu sú zastavené už viac ako mesiac, pričom najväčšie zariadenie na LNG na svete v Katare je mimo prevádzky od začiatku marca, keďže ho zasiahli iránske útoky.
Americká armáda má začať blokádu všetkých iránskych prístavov v Perzskom a Ománskom zálive v pondelok o 14.00 h GMT (16.00 h SELČ). Nebude však brániť pohybu plavidiel smerujúcich do prístavov mimo Iránu. Trump takisto povedal, že USA zastavia každú loď, ktorá za bezpečný prechod cez Hormuzský prieliv Iránu zaplatí mýto.
Hoci väčšina blízkovýchodného exportu plynu zvyčajne smeruje do Ázie, dlhodobé narušenie dopravy cez prieliv by zvýšilo konkurenciu medzi dovážajúcimi regiónmi. Dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) z Perzského zálivu sú zastavené už viac ako mesiac, pričom najväčšie zariadenie na LNG na svete v Katare je mimo prevádzky od začiatku marca, keďže ho zasiahli iránske útoky.