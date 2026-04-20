Cena plynu v termínovaných obchodoch v Európe vzrástla o 6 %
Autor TASR
Amsterdam 20. apríla (TASR) - Cena zemného plynu na európskom trhu v pondelok ráno prudko vzrástla po tom, čo Irán obnovil blokádu Hormuzského prielivu. Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci na burze TTF v Amsterdame sa zvýšila o takmer 6 % na 41,02 eura za megawatthodinu (MWh). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Irán pôvodne v piatok (17. 4.) oznámil sprístupnenie Hormuzského prielivu, rozhodnutie však v nasledujúci deň odvolal po tom, čo americký prezident Donald Trump vyhlásil, že USA budú pokračovať v námornej blokáde iránskych prístavov, kým sa neuzavrie mierová dohoda. Napätie sa vystupňovalo v nedeľu (20. 4.), keď americké námorníctvo v oblasti zadržalo iránsku nákladnú loď. Teherán to označil za akt pirátstva a prisľúbil odvetu.
Vojna s Iránom a faktická blokáda kľúčových obchodných trás pre dodávky ropy z oblasti Perzského zálivu viedli v marci k dočasnému zvýšeniu ceny zemného plynu až na na 74 eur za MWh. Pred začiatkom vojny sa cena pohybovala okolo 31 eur.
