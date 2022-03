Cena plynu vzrástla na rekordných takmer 195 eur/MWh

Londýn 2. marca (TASR) - Cena plynu v Európe vzrástla v stredu na nový rekord takmer 195 eur za megawatthodinu (MWh). Tlak na cenu plynu zvyšujú obavy z jeho nedostatku po uvalení rozsiahlych sankcií na Rusko, čo bola reakcia západných štátov na inváziu Rusov na Ukrajinu. Prudko vzrástli aj ceny ropy, pričom cena Brentu nakrátko prekročila 113 USD (101,24 eura) za barel (159 litrov). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a údajov agentúry Bloomberg.



Referenčný európsky kontrakt na plyn dosiahol na burze v Amsterdame v dopoludňajších hodinách 194,715 eura/MWh. To predstavuje nové maximum pre cenu plynu na európskom trhu.



Útok na Ukrajinu vyhnal nahor aj ceny ďalších surovín, najmä ropy, keďže Rusko je jedným z najväčších ropných producentov. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent prekročila v stredu už niekoľko hraníc, naposledy 113 USD za barel, čo bola najvyššia úroveň od leta 2014. Neskôr sa rast zmiernil a okolo 13.45 h SEČ sa cena Brentu pohybovala okolo 111,60 USD/barel. Oproti predchádzajúcemu obchodovaniu to znamená rast o viac než 6,50 USD.



Aj cena americkej ľahkej ropy WTI prekonala niekoľkoročné maximá, keď vzrástla na 111,50 USD/barel. To bola najvyššia hodnota od roku 2013. Po 13.30 h dosiahla vyše 109,80 USD/barel.



(1 EUR = 1,1162 USD)