Cena pomarančového džúsu vzrástla na rekordnú úroveň

New York 1. novembra (TASR) - Cena pomarančového džúsu pokračuje v raste a na začiatku týždňa sa dostala na nový rekord, keď prekročila 4 USD za libru (0,45 kg). Od začiatku roka sa cena jedného z najviac konzumovaných nápojov na svete takmer zdvojnásobila. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena mrazeného džúsu s dodávkou v januári dosiahla na newyorskej burze počas utorkového (31. 10.) obchodovania 4,17 USD (3,93 eura) za libru, čo je najvyššia cena od začatia obchodovania s touto komoditou v roku 1966. Neskôr sa skorigovala na úroveň tesne nad 3,80 USD/libra. Od začiatku tohto roka vyskočila cena pomarančového džúsu už o 90 %.



Dôvodom rekordných cien je pokles úrody pomarančov v USA, Brazílii a Mexiku, čo sú najväčší producenti pomarančov a pomarančového džúsu na svete. Znižovanie úrod spôsobuje nepriaznivé počasie a bakteriálna choroba známa ako zelenanie citrusov. Úrody pomarančov na Floride výrazne poškodili aj hurikány.



Ibiapaba Netto, šéf organizácie CitrusBR, ktorá zastupuje producentov pomarančového džúsu v Brazílii, povedal, že s návratom k pôvodnej produkcii sa v dohľadnom čase počítať nedá. Ako uviedol, vyžiada si to určitý čas a nie je ani isté, či ešte niekedy bude produkcia taká ako v minulosti. Práve Brazília má na vývoj cien komodity najväčší vplyv. Na celosvetovom obchode s pomarančovým džúsom sa podieľa až 75 %.



Netto dodal, že producenti citrusov sa v súčasnosti obávajú investovať do rozširovania svojich sadov. Dôvodom je práve zelenanie citrusov, ktoré spôsobuje, že pomaranče nedozrejú a majú horkú chuť. "Väčšie úrody pomarančov sme zaznamenali naposledy pred piatimi rokmi," povedal Netto a dodal, že v súčasnosti nemajú už prakticky žiadne zásoby.



(1 EUR = 1,0619 USD)