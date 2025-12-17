< sekcia Ekonomika
Cena práce v EÚ v treťom kvartáli medziročne vzrástla o 3,7 %
Na Slovensku cena práce v treťom štvrťroku medziročne celkovo vzrástla o 6,2 percenta, pričom mzdy sa zvýšili o 5,7 percenta a ostatné zložky ceny práce o 7,6 percenta.
Autor TASR
Luxemburg 17. decembra (TASR) - Hodinová cena práce v treťom kvartáli tohto roka v eurozóne medziročne stúpla o 3,3 percenta a v rámci celej Európskej únie o 3,7 percenta. Mzdy v eurozóne sa zvýšili o 3 percentá a ostatné zložky ceny práce o 4 percentá. V rámci celej EÚ mzdy stúpli o 3,5 percenta a ostatné zložky ceny práce o 4,2 percenta. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú v stredu zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Na Slovensku cena práce v treťom štvrťroku medziročne celkovo vzrástla o 6,2 percenta, pričom mzdy sa zvýšili o 5,7 percenta a ostatné zložky ceny práce o 7,6 percenta.
Najvýraznejšie cena práce počas júla až septembra v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka stúpla v Bulharsku (12,4 %), Litve (9,7 %) a v Chorvátsku (9,1 %). Hodinová cena práce v treťom kvartáli medziročne klesla na Malte (-1,4 %) a najmenej výrazne vzrástla vo Francúzsku (1,3 %) a v Slovinsku (1,6 %).
Na Slovensku cena práce v treťom štvrťroku medziročne celkovo vzrástla o 6,2 percenta, pričom mzdy sa zvýšili o 5,7 percenta a ostatné zložky ceny práce o 7,6 percenta.
Najvýraznejšie cena práce počas júla až septembra v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka stúpla v Bulharsku (12,4 %), Litve (9,7 %) a v Chorvátsku (9,1 %). Hodinová cena práce v treťom kvartáli medziročne klesla na Malte (-1,4 %) a najmenej výrazne vzrástla vo Francúzsku (1,3 %) a v Slovinsku (1,6 %).