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Cena práce v eurozóne v prvom štvrťroku medziročne vzrástla o 3,2 %
Najviac sa hodinová cena práce v prvom kvartáli medziročne zvýšila v Maďarsku (16,4 %), Bulharsku (13,2 %) a Chorvátsku (9,2 %).
Autor TASR
Luxemburg 16. júna (TASR) - Hodinová cena práce v eurozóne v prvom kvartáli medziročne stúpla o 3,2 % a v rámci celej Európskej únie sa zvýšila o 3,6 %. Mzdy a platy v eurozóne sa medziročne zvýšili o 3,4 % a ostatné zložky ceny práce stúpli o 2,9 %. V rámci celej EÚ mzdy a platy oproti prvému štvrťroku 2025 vzrástli o 3,7 % a ostatné zložky ceny práce o 3,2 %. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú v utorok na svojej internetovej stránke zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Na Slovensku sa hodinová cena práce v prvom kvartáli tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška celkovo zvýšila o 5,6 %. Slovenské mzdy a platy počas januára až marca oproti rovnakému obdobiu minulého roka stúpli o 5,4 % a ostatné zložky ceny práce vzrástli o 6 %.
Najviac sa hodinová cena práce v prvom kvartáli medziročne zvýšila v Maďarsku (16,4 %), Bulharsku (13,2 %) a Chorvátsku (9,2 %). Najnižší rast bol na Malte (1,3 %), vo Francúzsku (1,8 %) a v Dánsku a Lotyšsku (zhodne 2,5 %).
Na Slovensku sa hodinová cena práce v prvom kvartáli tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška celkovo zvýšila o 5,6 %. Slovenské mzdy a platy počas januára až marca oproti rovnakému obdobiu minulého roka stúpli o 5,4 % a ostatné zložky ceny práce vzrástli o 6 %.
Najviac sa hodinová cena práce v prvom kvartáli medziročne zvýšila v Maďarsku (16,4 %), Bulharsku (13,2 %) a Chorvátsku (9,2 %). Najnižší rast bol na Malte (1,3 %), vo Francúzsku (1,8 %) a v Dánsku a Lotyšsku (zhodne 2,5 %).