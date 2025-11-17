< sekcia Ekonomika
Cena prenájmu kancelárií rastie.Koľko sa platí za najdrahšie lokality?
Najnižšia neobsadenosť je v centre hlavného mesta na úrovni siedmich percent. Naopak, v okrajových častiach Bratislavy je voľných takmer 19 % plôch.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Firmy v Bratislave čoraz viac vyhľadávajú kvalitné kancelárske budovy, najvyššie dosahované nájomné v najlepších lokalitách je na úrovni 20,50 eura mesačne za meter štvorcový (m2). V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom nájomné stagnovalo, avšak medziročne ide o osempercentný nárast. Do konca roka sa ešte očakáva jeho mierne zvýšenie. Vyplýva to z analýzy realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.
Tretí štvrťrok 2025 priniesol mierny nárast neobsadenosti kancelárií a dosahoval 14,41 %. Na základe novej metodiky výpočtu ponuky kancelárskych priestorov, ktorá sa zameriava výlučne na komerčne dostupné budovy, bol celkový objem kancelárskych priestorov v treťom kvartáli 1,76 milióna m2. V Bratislave sa prenajalo spolu 24.835 kancelárskych priestorov, čo predstavuje pokles o 11 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Z tohto objemu tvorili nové zmluvy bez započítania predĺžení existujúcich zmlúv 12.655 m2.
„Trh bol vyvážený, takmer rovnaký podiel mali nové nájomné zmluvy (48 %) a renegociácie, teda obnovenia existujúcich kontraktov (49 %). Menší podiel pripadol na predprenájmy, ktoré tvorili dve percentá a expanzie firiem jedno percento. Najväčšou zrealizovanou transakciou bolo obnovenie nájmu IT spoločnosti na ploche 3702 m2 v lokalite Inner City,“ uviedla spoločnosť.
Najnižšia neobsadenosť je v centre mesta na úrovni siedmich percent. Naopak, v okrajových častiach Bratislavy je voľných takmer 19 % plôch. V najbližšom období sa podľa spoločnosti očakáva len obmedzené množstvo nových kancelárskych priestorov, ktoré budú uvedené na trh. Do konca roka by mal byť dokončený projekt Zváračák s približne 4000 m2. Budúci rok pribudnú dva nové projekty, a to Dunaj s rozlohou okolo 6400 m2 a Ganz House s takmer 9400 m2. Väčší nárast novej ponuky sa predpokladá až v roku 2027, keď majú byť dokončené projekty ako Chalupkova Offices približne s rozlohou 18.200 m2, Istropolis Atrium s 15.500 m2 a Nesto s 3500 m2.
Dopyt smeruje do kvalitných budov v štandarde A+ a A, kde je približne 75 % prenajatých plôch. V prípade sektorov vedie v prenájme kancelárskych priestorov IT s 22 %, ďalej nasledujú profesionálne služby s 21 % a financie s 12 %.
