Cena ropy Brent klesla k hranici 95 USD za barel

Singapur 6. septembra (TASR) - Po raste v závere predchádzajúceho obchodovania sa cena ropy Brent vydala v utorok opačným smerom, pričom skĺzla k hranici 95 USD za barel (159 litrov). Trhy totiž po prvotnej reakcii na rozhodnutie ropného zoskupenia OPEC+ znížiť októbrovú produkciu usúdili, že rozsah redukcie je iba symbolický. Cena americkej ropy WTI však v porovnaní so záverom minulého týždňa (v pondelok 5. septembra bol v USA sviatok) zaznamenala rast o takmer dva doláre. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.16 h SELČ 95,05 USD (95,82 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 69 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 88,66 USD/barel, čo v porovnaní s piatkovou uzávierkou predstavuje rast o 1,79 USD.



Zoskupenie OPEC+ v pondelok rozhodlo, že s cieľom stabilizovať ceny ropy zredukuje ťažbu v októbri o 100.000 barelov denne. To znamená, že ťažobné kvóty klesnú na augustové úrovne. Podľa analytikov je však tento rozsah zníženia produkcie v podstate iba symbolický a na súčasné dodávky na trhu nemá výraznejší vplyv.



K ďalším faktorom, ktoré vplývajú na ceny ropy, patria slabšie vyhliadky dopytu, za čím sú nové lockdowny v niektorých oblastiach Číny, ako aj rozhodnutie ministrov financií G7 čo najskôr zaviesť cenový strop na ruskú ropu. Naopak, ceny ropy podporili vyjadrenia vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josepa Borrella. Ten v pondelok vyjadril obavy, že po najnovších nezhodách medzi Iránom a USA sa možno nepodarí urýchlene obnoviť jadrovú dohodu medzi Iránom a svetovými mocnosťami. To znamená odklad návratu iránskej ropy v objeme približne 1 milión barelov denne na trh.



(1 EUR = 0,992 USD)