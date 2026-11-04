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Cena ropy Brent klesla na najnižšiu úroveň od začiatku septembra
Severomorská ropa Brent v termínovaných kontraktoch do 17.58 h SEČ zlacnela o 9,27 USD (8,23 eura), čiže o 8,9 %, na 94,29 USD za barel (159 litrov).
Autor TASR
Houston 4. novembra (TASR) - Cena ropy Brent v stredu klesla o takmer 9 %. Investori totiž čakali na ďalší krok Washingtonu v rámci konfliktu s Iránom po tom, ako Republikánska strana prezidenta Donalda Trumpa utrpela prehru vo voľbách do Kongresu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Severomorská ropa Brent v termínovaných kontraktoch do 17.58 h SEČ zlacnela o 9,27 USD (8,23 eura), čiže o 8,9 %, na 94,29 USD za barel (159 litrov). Jej cena sa tak dostala na najnižšiu úroveň od 4. septembra. Ľahká americká ropa (WTI) zlacnela o 7,44 USD, čiže o 7,8 %, na 88,54 USD.
„Vyšší objem vývozu ropy z Blízkeho východu spolu s vyjadrením prezidenta Trumpa, že neplánuje bezprostredne zaútočiť na Irán, zatiaľ udržiavajú tlak na ceny ropy. Kontrola demokratov nad Kongresom by tiež mohla viesť k obmedzeniu amerických vojenských výdavkov na konflikt na Blízkom východe a zvýšiť pravdepodobnosť, že k mierovej dohode sa dospeje skôr, ako sa očakávalo,“ uviedol Dennis Kissler z americkej finančnej spoločnosti BOK Financial.
(1 EUR = 1,1267 USD)
Severomorská ropa Brent v termínovaných kontraktoch do 17.58 h SEČ zlacnela o 9,27 USD (8,23 eura), čiže o 8,9 %, na 94,29 USD za barel (159 litrov). Jej cena sa tak dostala na najnižšiu úroveň od 4. septembra. Ľahká americká ropa (WTI) zlacnela o 7,44 USD, čiže o 7,8 %, na 88,54 USD.
„Vyšší objem vývozu ropy z Blízkeho východu spolu s vyjadrením prezidenta Trumpa, že neplánuje bezprostredne zaútočiť na Irán, zatiaľ udržiavajú tlak na ceny ropy. Kontrola demokratov nad Kongresom by tiež mohla viesť k obmedzeniu amerických vojenských výdavkov na konflikt na Blízkom východe a zvýšiť pravdepodobnosť, že k mierovej dohode sa dospeje skôr, ako sa očakávalo,“ uviedol Dennis Kissler z americkej finančnej spoločnosti BOK Financial.
(1 EUR = 1,1267 USD)