< sekcia Ekonomika
Cena ropy Brent klesla o takmer 10 % pod 102 USD za barel
Prudký pokles cien ropy nasledoval po oznámení Trumpa, že ministerstvu obrany nariadil odložiť všetky útoky proti iránskym elektrárňam a energetickej infraštruktúre, a to na päť dní.
Autor TASR,aktualizované
Londýn 23. marca (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v pondelok prudký pokles, pričom cena ropy Brent klesla o takmer 10 % pod hranicu 102 USD za barel (159 litrov). Výrazný pokles zaznamenala aj cena americkej ľahkej ropy WTI, a to o takmer 9 %, pričom sa dostala pod 90 USD/barel. Dôvodom sú najnovšie vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, že USA sa rozhodli odložiť plánované útoky na iránske elektrárne. Informovala o tom agentúra AFP.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla podľa údajov agentúry Bloomberg do 12.25 h SEČ 101,60 USD (87,93 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 10,59 USD (9,44 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s májovým kontraktom, dosiahla 89,71 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 8,52 USD (8,67 %). Krátko predtým zaznamenali prepad o viac než 14 %, konkrétne na 96 USD/barel v prípade Brentu a 84,37 USD/barel v prípade WTI. Neskôr sa však rozsah poklesu zmiernil.
Prudký pokles cien ropy nasledoval po oznámení Trumpa, že ministerstvu obrany nariadil odložiť všetky útoky proti iránskym elektrárňam a energetickej infraštruktúre, a to na päť dní, potom, ako USA a Irán „viedli v uplynulých dvoch dňoch veľmi dobré a produktívne rokovania o úplnom a konečnom vyriešení našich nepriateľstiev na Blízkom východe“. Irán rokovania nepotvrdil.
Trump pôvodne varoval, že ak Irán do 48 hodín (pondelok večer washingtonského času) úplne neotvorí Hormuzský prieliv, zničí jeho elektrárne. Teherán však na hrozby odpovedal, že ak USA na elektrárne zaútočia, jeho odvetné útoky budú smerovať na energetickú, ako aj odsoľovaciu infraštruktúru ostatných krajín v regióne. Ceny ropy na to reagovali rastom, pričom dopoludnia cena ropy Brent prekročila 114 USD za barel.
(1 EUR = 1,1555 USD)
