Cena ropy Brent klesla o viac ako 2 %

Singapur 20. júna (TASR) - Po výraznom raste v predchádzajúcom obchodovaní zaznamenala cena ropy Brent v piatok pokles o viac než 2 %. Trh tak reagoval na rozhodnutie americkej vlády odložiť rozhodnutie o zapojení sa USA do konfliktu medzi Izraelom a Iránom. Za celý týždeň však cena Brentu smeruje k rastu, už tretí týždeň v rade. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.18 h SELČ 77,23 USD (67,29 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 1,62 USD (2,05 %). Za celý týždeň však predbežne vzrástla o takmer 4 %. Cena WTI s júlovým kontraktom, ktorá vo štvrtok (19. 6.) pre sviatok v USA neuzatvárala a v piatok tento kontrakt exspiruje, zaznamenala rast o 53 centov (0,71 %) na 75,67 USD/barel.



Ceny ropy vyskočili vo štvrtok o vyše 3 % v reakcii na izraelské bombardovanie jadrových zariadení Iránu, Teherán zasa v odvete použil voči Izraelu viacero rakiet a dronov. Na upokojenie konfliktu, ktorý vypukol 13. júna po útoku Izraela na Irán, to zatiaľ nevyzerá. Navyše, v minulých dňoch sa zdalo, že do konfliktu vstúpia USA. V piatok však cena Brentu klesla po tom, ako Washington oznámil, že je stále čas na zmiernenie konfliktu a o svojom zapojení sa vláda rozhodne neskôr.



Irán je v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) tretím najväčším producentom a denne vyťaží približne 3,3 milióna barelov ropy denne. Navyše, cez kritickú Hormuzskú úžinu južne od Iránu sa denne prepraví zhruba 18 až 21 miliónov barelov ropy a ropných produktov. Trhy sa obávajú, že v prípade rozšírenia konfliktu by sa vývoz ropy cez Hormuzskú úžinu mohol narušiť.



(1 EUR = 1,1478 USD)