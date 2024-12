Cena ropy Brent klesla pod 73 USD/barel, za týždeň skĺzla o vyše 3 %

New York 1. decembra (TASR) - Ceny ropy v závere piatkového obchodovania (29. 11.) klesli, pričom cena Brentu uzatvorila pod 73 USD za barel (159 litrov). Navyše, za celý týždeň zaznamenala pokles o viac než 3 % a v prípade ceny americkej WTI dosiahol pokles takmer 5 %. Vývoj na trhoch ovplyvnilo zmiernenie obáv o dodávky ropy po tom, ako sa Izrael a libanonské hnutie Hizballáh dohodli na prímerí. Čiastočne sa pod pokles cien ropy podpísali aj najnovšie odhady poukazujúce na vyššiu ponuku komodity v budúcom roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári klesla v piatok k záveru obchodovania o 34 centov (0,46 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 72,94 USD (69,06 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI zaznamenala pokles v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou zo stredy (28. 11.) o 72 centov (1,05 %) a obchodovanie ukončila na úrovni 68 USD/barel. Vo štvrtok boli v USA oslavy Dňa vďakyvzdania.



Za celý týždeň bol však rozsah poklesu cien omnoho výraznejší. V prípade Brentu klesla cena o 3,1 % a v prípade WTI až o 4,8 %.



Ceny ropy výrazne ovplyvnila dohoda Izraela a libanonského hnutia Hizballáh o prímerí. To začalo platiť v stredu ráno, čím sa po viac ako roku vojny zastavili intenzívne boje medzi Hizballáhom a Izraelom. Aj keď sa obe strany už na druhý deň vzájomne obvinili z porušovania dohody, tlak na ceny ropy to nevyvolalo. Faktom je aj to, že ani boje medzi Izraelom a Hizballáhom, či útoky Izraela na Pásmo Gazy dodávky ropy z Blízkeho východu nenarušili.



Navyše sa očakáva, že ponuka bude na budúci rok ešte vyššia. Podľa Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) bude globálny dopyt po rope v roku 2025 zaostávať za ponukou o viac ako jeden milión barelov. To by malo platiť aj v prípade, že obmedzenie ťažby najväčších producentov zo zoskupenia OPEC+ zostane v platnosti. Samotné zoskupenie OPEC+ malo o ďalšej ťažobnej politike rozhodovať práve v nedeľu, počas týždňa sa však jeho zástupcovia rozhodli, že zasadnutie sa uskutoční 5. decembra.



(1 EUR = 1,0562 USD)