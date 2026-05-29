Cena ropy Brent klesla pod 90 USD za barel
Autor TASR
Londýn 29. mája (TASR) - Ropa Brent sa v piatok prvýkrát od 17. apríla obchodovala pod hranicou 90 amerických dolárov (77,47 eura) za barel (159 litrov). K zlacneniu prispel rastúci optimizmus, že USA a Irán čoskoro dosiahnu dohodu o predĺžení prímeria. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Cena severomorskej ropnej zmesi s dodávkou v júli o 17.14 h SELČ dosiahla na londýnskej burze ICE 89,93 USD za barel, čo bol pokles o takmer 3 % v porovnaní so záverom z predchádzajúceho dňa. Po vyrovnaní časti strát sa ropa Brent o 18.09 h obchodovala na úrovni 92,03 USD/barel.
Podľa zdrojov agentúry Reuters sa vyjednávači USA a Iránu vo štvrtok (28. 5.) predbežne dohodli na memorande o porozumení, ktoré by predĺžilo prímerie o 60 dní a zrušilo obmedzenia lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv. Americký prezident Donald Trump v piatok na sociálnej sieti uviedol, že v situačnej miestnosti Bieleho domu urobí „konečné“ rozhodnutie o tom, či s Iránom uzavrie mierovú dohodu, alebo nie.
(1 EUR = 1,1617 USD)
