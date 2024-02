Cena ropy Brent klesla, pohybuje sa okolo 82,60 USD/barel

Londýn 20. februára (TASR) - Ceny ropy sa v utorok vyvíjali opačným smerom, pričom cena ropy Brent klesla o viac než percento. Cena americkej ľahkej ropy WTI zaznamenala mierny rast, kontrakt však v utorok exspiruje. Cena WTI s novým, aprílovým kontraktom rovnako zaznamenala pokles. Náladu na trhoch do veľkej miery ovplyvňuje neistota súvisiaca s budúcim dopytom po rope. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 19.01 h SEČ 82,63 USD (76,50 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 93 centov (1,11 %).



Cena WTI s dodávkou v marci vzrástla o deväť centov (0,11 %) na 79,28 USD/barel. Kontrakt však v utorok exspiruje. Cena WTI s aprílovým kontraktom zaznamenala pokles zhruba o 0,3 % na 78,20 USD/barel.



Konflikt na Blízkom východe síce naďalej vyvoláva napätie, to však momentálne prekonávajú obavy z ďalšieho dopytu po rope po tom, ako Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) zhoršila minulý týždeň vyhliadky rastu dopytu po komodite. V najnovšej prognóze uviedla, že tempo rastu dopytu po rope sa v tomto roku spomalí na 1,2 milióna barelov denne z 2,3 milióna barelov denne v roku 2023.



(1 EUR = 1,0802 USD)