Cena ropy Brent prekročila hranicu 75 USD za barel

New York 2. júna (TASR) - Ceny ropy v piatok pokračovali v raste, pričom cena ropy Brent prekročila hranicu 75 USD (70,11 eura) za barel (159 litrov). Definitívne schválenie zvýšenia dlhového stropu v Kongrese odvrátilo hrozbu, že vláda vo Washingtone sa prepadne do platobnej neschopnosti. To by sa výrazne odrazilo na ďalšom vývoji ekonomiky a dopyte po rope. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 18.08 h SELČ 75,92 USD (70,54 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,634 USD (2,21 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 71,56 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,46 USD alebo 2,08 %.



Trhy upokojilo rozhodnutie Kongresu schváliť pozastavenie dlhového stropu. Snemovňa reprezentantov ho schválila v stredu (31. 5.), Senát tak urobil o deň neskôr. Ak by Kongres platnosť dlhového stropu nepozastavil, 5. júna by už podľa ministerstva financií vláda nemala peniaze na financovanie záväzkov.



Správa, že zamestnávatelia v USA vytvorili v máji viac pracovných miest, ako sa predpokladalo, v piatok signalizovala, že pracovný trh je silný aj napriek viacerým negatívnym faktorom. To na druhej strane utlmilo očakávania, že americká centrálna banka (Fed) si dá prestávku v cykle sprísňovania menovej politiky. Fed sa prostredníctvom zvyšovania úrokových sadzieb snaží ochladiť ekonomiku s cieľom brzdiť vysokú infláciu.



Trhy ďalej čakajú na zasadnutie štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov na čele s Ruskom, ktorí sú združení v OPEC+. Na schôdzke, ktorá sa uskutoční 4. júna, sa bude rokovať o prípadnom ďalšom obmedzení ťažby s cieľom zvýšiť ceny a podporiť príjmy ropných štátov. Zdroje oboznámené s problematikou pre agentúru Reuters v piatok uviedli, že OPEC+ zrejme nepristúpi k ďalšiemu zníženiu ťažby.



(1 EUR = 1,0763)