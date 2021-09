Cena ropy Brent vzrástla nad 73 USD za barel

New York 10. septembra (TASR) - Ropa sa v piatok posilnila približne o 2 % a cena severomorskej ropnej zmesy Brent sa na krátko dostala až nad 73 USD (61,65 eura) za barel (159 litrov). Čierne zlato podporili množiace sa signály nedostatku dodávok v USA v dôsledku hurikánu Ida. Ďalším pozitívnym faktorom boli nádeje na zlepšenie obchodných vzťahov medzi USA a Čínou.



Od konca augusta zostávajú mimo prevádzku približne tri štvrtiny ťažby v Mexickom zálive, čo zodpovedá 1,4 miliónu barelov denne alebo produkcii Nigérie, ktorá je členom Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).



"Trh sa opäť z globálneho hľadiska sústredí na napätejšiu situáciu na strane ponuky, a to podporilo ceny," uviedol analytik spoločnosti Price Futures Phil Flynn. Dodal, že aj keď Čína uvoľnila ropu zo svojich strategických rezerv, obmedzenie produkcie v Mexickom zálive to viac než vykompenzovalo.



Cena novembrového kontraktu na Brent sa podvečer dostala až na 73,15 USD za barel. Kontrakt neskôr prišiel o časť svojich ziskov a o 19.49 h SELČ sa predával so ziskom 1,43 USD alebo 2 % po 72,88 za barel. Októbrový kontrakt na americkú ropu WTI sa o 19.53 h SELČ predával so ziskom 1,57 USD alebo 2,30 % po 69,71 USD za barel.



(1 EUR = 1,1841 USD)