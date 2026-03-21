Cena ropy Brent ukončila obchodovanie na najvyššej úrovni za 4 roky
Analytici očakávajú, že ceny zostanú na vysokej úrovni minimálne počas obdobia odstavenia prepravy cez Hormuzský prieliv a je možné, že aj dlhšie.
Autor TASR
Houston 21. marca (TASR) - Ceny ropy vzrástli na záver tohtotýždňového obchodovania zhruba o 3 %, pričom cena ropy Brent ukončila piatkové (20. 3.) obchodovanie nad 112 USD za barel (159 litrov), čo predstavuje najvyššiu úroveň za takmer štyri roky. Trhy tak reagovali na eskaláciu vojny na Blízkom východe, čoho súčasťou bol útok na dve rafinérie v Kuvajte a vyhlásenie stavu vyššej moci zo strany Iraku na ťažbu ropy zo všetkých ložísk, na ktorých pôsobia zahraničné spoločnosti. Navyše, upokojenie situácie je v nedohľadne, keďže USA oznámili, že na Blízky východ poslali ďalšie tri vojnové lode. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg a serveru spravodajskej televízie CNBC.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji vzrástla na záver piatkového obchodovania o 3,54 USD (3,26 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 112,19 USD (97,09 eura) za barel. To je najvyššia uzávierka od júla 2022. Počas obchodovania zaznamenala cena Brentu rast o viac než štyri doláre.
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s májovým kontraktom, ukončila obchodovanie na úrovni 98,23 USD/barel. To znamená rast o 2,68 USD (2,8 %). Cena WTI s aprílovým kontraktom, ktorý exspiroval v piatok, vzrástla o 2,18 USD (2,27 %) a obchodovanie uzatvorila na hodnote 98,32 USD za barel.
Za celý týždeň sa cena Brentu zvýšila o 8,8 %. Naopak, cena WTI s exspirovaným aprílovým kontraktom zaznamenala mierny pokles, konkrétne o 0,4 %.
Vojna, ktorú koncom februára odštartovali Izrael a USA útokom na Irán, zatiaľ nevykazuje žiadne signály, že by sa mala v dohľadnom čase skončiť. Po útokoch na iránsku energetickú infraštruktúru totiž Irán odpovedá odvetnými útokmi na infraštruktúru ďalších krajín v regióne vrátane Saudskej Arábie, Kataru, Kuvajtu a Iraku. Navyše, USA vysielajú do regiónu ďalšie vojnové lode.
„Toto je najhorší možný scenár. Nestačí, že tu máme force majeure (stav vyššej moci) na produkciu z irackých ložísk, ale aj ďalšie zvyšovanie počtu vojakov zo strany USA v Perzskom zálive. Šanca na rýchle ukončenie vojny a návrat dodávok ropy a plynu cez Hormuzský prieliv na svetové trhy nám tak mizne pred očami,“ povedal John Kilduff z Again Capital.
Podobne sa vyjadril Ole Hansen zo Saxo Bank. „Šanca na rýchly obrat v cenách energií je nepravdepodobná, keďže produkčné zariadenia utrpeli obrovské škody,“ povedal.
Analytici očakávajú, že ceny zostanú na vysokej úrovni minimálne počas obdobia odstavenia prepravy cez Hormuzský prieliv a je možné, že aj dlhšie. Šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol v rozhovore pre britský denník The Financial Times uviedol, že môže trvať šesť mesiacov, než sa podarí obnoviť toky ropy a plynu z krajín Blízkeho východu.
(1 EUR = 1,1555 USD)
