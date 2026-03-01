< sekcia Ekonomika
Cena ropy Brent v mimoburzovom obchodovaní stúpla o 10 %
Autor TASR
Londýn 1. marca (TASR) - Cena ropy Brent v nedeľu v obchodovaní mimo burzy vyskočila o 10 % na približne 80 USD (67,77 eura) za barel (159 litrov) po tom, ako USA a Izrael zaútočili na Irán. Ropa Brent, ktorej cena je medzinárodnou referenčnou cenou, v piatok zdražela na 73 USD, čiže na najvyššiu úroveň od júla minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Hoci vojenské útoky samy osebe podporujú ceny ropy, kľúčovým faktorom je uzavretie Hormuzského prielivu,“ povedal Ajay Parmar z poradenskej spoločnosti ICIS. Väčšina majiteľov tankerov, ropných spoločností a obchodných firiem pozastavila prepravu cez Hormuzský prieliv po tom, ako Teherán varoval lode pred plavbou po tejto vodnej ceste.
„Očakávame, že ceny sa (po víkende) otvoria oveľa bližšie k 100 USD za barel a možno túto úroveň aj prekročia,“ povedal Parmar. Analytici Rabobank sú konzervatívnejší a predpokladajú, že ceny budú v blízkej budúcnosti nad 90 USD za barel. Analytik spoločnosti Rystad Energy Jorge León odhaduje, že ceny po otvorení obchodovania vzrastú o 20 USD na približne 92 USD za barel.
(1 EUR = 1,1805 USD)
