Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 1. marec 2026Meniny má Albín
< sekcia Ekonomika

Cena ropy Brent v mimoburzovom obchodovaní stúpla o 10 %

.
Tankovanie benzínu na čerpacej stanici, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Väčšina majiteľov tankerov, ropných spoločností a obchodných firiem pozastavila prepravu cez Hormuzský prieliv po tom, ako Teherán varoval lode pred plavbou po tejto vodnej ceste.

Autor TASR
Londýn 1. marca (TASR) - Cena ropy Brent v nedeľu v obchodovaní mimo burzy vyskočila o 10 % na približne 80 USD (67,77 eura) za barel (159 litrov) po tom, ako USA a Izrael zaútočili na Irán. Ropa Brent, ktorej cena je medzinárodnou referenčnou cenou, v piatok zdražela na 73 USD, čiže na najvyššiu úroveň od júla minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

„Hoci vojenské útoky samy osebe podporujú ceny ropy, kľúčovým faktorom je uzavretie Hormuzského prielivu,“ povedal Ajay Parmar z poradenskej spoločnosti ICIS. Väčšina majiteľov tankerov, ropných spoločností a obchodných firiem pozastavila prepravu cez Hormuzský prieliv po tom, ako Teherán varoval lode pred plavbou po tejto vodnej ceste.

„Očakávame, že ceny sa (po víkende) otvoria oveľa bližšie k 100 USD za barel a možno túto úroveň aj prekročia,“ povedal Parmar. Analytici Rabobank sú konzervatívnejší a predpokladajú, že ceny budú v blízkej budúcnosti nad 90 USD za barel. Analytik spoločnosti Rystad Energy Jorge León odhaduje, že ceny po otvorení obchodovania vzrastú o 20 USD na približne 92 USD za barel.

(1 EUR = 1,1805 USD)
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

J. Hrabko: Pri voľbe poštou sa nedá garantovať tajnosť hlasovania

ZOH 2026