Cena ropy Brent vyskočila o 5 %, dosiahla takmer 110 USD/barel
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 17.06 h SEČ 108,59 USD (94,43 eura) za barel.
Autor TASR
New York 18. marca (TASR) - Ceny ropy sa počas stredy vrátili k rastu, pričom cena Brentu vzrástla nakrátko na takmer 110 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na hrozbu iránskej armády, že zaútočí na energetickú infraštruktúru naprieč Blízkym východom, po tom, ako USA a Izrael zasiahli plynárenské zariadenie v južnej časti Iránu. To zvýšilo obavy z ďalšieho narušenia energetických dodávok na svetové trhy. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 17.06 h SEČ 108,59 USD (94,43 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 5,17 USD (5 %). Krátko predtým vyskočila na 109,95 USD/barel.
Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 98,65 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 2,44 USD (2,54 %).
Izrael a USA zasiahli v stredu významné iránske ložisko plynu Južný Párs. Je to prvý útok na iránsku energetickú infraštruktúru, na čo Teherán varoval svojich susedov, že „v najbližších hodinách“ budú oni terčom útokov Iránu.
(1 EUR = 1,15 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 17.06 h SEČ 108,59 USD (94,43 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 5,17 USD (5 %). Krátko predtým vyskočila na 109,95 USD/barel.
Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 98,65 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 2,44 USD (2,54 %).
Izrael a USA zasiahli v stredu významné iránske ložisko plynu Južný Párs. Je to prvý útok na iránsku energetickú infraštruktúru, na čo Teherán varoval svojich susedov, že „v najbližších hodinách“ budú oni terčom útokov Iránu.
(1 EUR = 1,15 USD)