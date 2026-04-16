Cena ropy Brent vzrástla o 5 %, priblížila sa hranici 100 USD za barel
Ceny ropy smerom nahor posunuli aj informácie o poklese ropných zásob v USA.
Autor TASR
New York 16. apríla (TASR) - Ceny ropy zrýchlili vo štvrtok tempo rastu. Po miernom zvýšení počas dopoludňajšieho obchodovania sa v ďalších hodinách zvýšila cena Brentu o takmer 5 %, pričom sa priblížila k 100 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvnila neistota, či rokovania medzi USA a Iránom vyriešia súčasné výpadky v dodávkach energií z krajín Blízkeho východu. Informovala o tom agentúra Reuters.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 18.45 h SELČ 99,42 USD (84,38 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 4,49 USD (4,73 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 94,43 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 3,14 USD (3,44 %).
Konflikt na Blízkom východe, ktorý vypukol po útoku USA a Izraela na Irán koncom februára, zablokoval plavbu cez kľúčový Hormuzský prieliv, čo výrazne obmedzilo dodávky ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG) na svetové trhy. Aj keď diplomatické úsilie s cieľom konflikt vyriešiť pokračuje, analytici varujú, že stále sa meniace signály o prímerí a nové napätie udržujú trhy v nestabilite.
Ceny ropy smerom nahor posunuli aj informácie o poklese ropných zásob v USA. Tie sa v minulom týždni znížili o 900.000 barelov, zatiaľ čo týždeň predtým zaznamenali rast o 3,1 milióna barelov. Ekonómova očakávali, že budú pokračovať v raste.
(1 EUR = 1,1782 USD)
