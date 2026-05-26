Cena ropy Brent vzrástla o vyše 2 %
Autor TASR
Singapur 26. mája (TASR) - Cena ropy Brent zaznamenala v utorok rast o viac než 2 % a pohybuje sa okolo 98,50 USD za barel (159 litrov). Ropné trhy tak reagovali na útoky americkej armády na Irán, ktoré opätovne oslabili očakávania skorého ukončenia vojny a otvorenia Hormuzského prielivu. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.23 h SELČ 98,46 USD (84,57 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,32 USD (2,41 %). Cena ropy sa tak čiastočne zotavila po pondelkovom (25. 5.) prepade na záver obchodovania zhruba o 7 %.
Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 92,13 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 4,47 USD alebo 4,63 %. Predchádzajúca uzávierka však bola v piatok 22. júla, keďže v pondelok sa v USA pre sviatok Memorial Day (spomienka na padlých vo vojne) neuzatváralo.
Armáda USA v pondelok zaútočila na iránske zariadenia na odpaľovanie rakiet a lode v Hormuzskom prielive, pričom útoky označila ako „sebaobranné“. Američania zaútočili v čase, keď iránsky hlavný vyjednávač a minister zahraničných vecí boli v katarskej Dohe na rozhovoroch s katarským premiérom o prípadnej dohode s USA o ukončení takmer tri mesiace trvajúcej vojny. To sa odrazilo na vývoji ceny Brentu. Predtým USA aj Irán oznámili, že v otázke memoranda o porozumení, ktoré by viedlo k ukončeniu vojny, urobili pokrok, pričom vyjednávačom dali 60 dní na finalizáciu dohody.
Americký prezident Donald Trump však v rámci dohody požaduje, aby Teherán svoj obohatený urán odovzdal USA alebo bol zničený na mieste. Podľa analytika zo spoločnosti IG Tonyho Sycamoreho takáto podmienka znamená, že dohoda môže v hodine dvanástej padnúť. „Takto dopadlo všetkých päť predchádzajúcich pokusov,“ dodal Sycamore.
(1 EUR = 1,1643 USD)
