Cena ropy Brent zaznamenala najhorší týždeň za štyri roky

New York 1. marca (TASR) - Ceny ropy zaznamenali na záver tohto týždňa ďalší výrazný pokles, už šiesty obchodovací deň po sebe, čo za celý týždeň znamenalo pre Brent najvýraznejší pokles za vyše štyri roky a pre WTI za viac než 11 rokov. Dôvodom sú pokračujúce obavy z vplyvu nového koronavírusu na svetovú ekonomiku a v dôsledku toho dopyt po rope.



Koronavírus, ktorý sa začal šíriť v Číne na prelome rokov, bol v minulom týždni prvýkrát zaznamenaný v šiestich krajinách na troch kontinentoch, čo otriaslo akciovými aj ropnými trhmi a viedlo Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) k zvýšeniu stupňa varovania. Ako uviedla, riziko šírenia vírusu na globálnej úrovni je v súčasnosti už "veľmi vysoké".



Reakcie trhov boli okamžité. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli klesla na záver piatkového obchodovania (28. 2.) o 1,66 USD (3,2 %) na 50,52 USD za barel (159 litrov). To bola najnižšia hodnota od decembra 2018.



Cena omnoho aktívnejšieho májového kontraktu zaznamenala pokles už pod 50 USD za barel. Na záver obchodovania dosiahla 49,67 USD (45,25 eura) za barel, čo je najnižšia hodnota od júla 2017. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2,06 USD alebo 3,98 %.



Ešte výraznejší pokles zaznamenala cena americkej ľahkej ropy WTI. Cena aprílového kontraktu klesla o 2,33 USD (4,95 %) na 44,76 USD za barel. Podobne ako v prípade aprílového kontraktu Brentu to predstavuje najnižšiu hodnotu na záver obchodovania od decembra 2018.



Za celý týždeň klesla cena ropy Brent takmer o 14 %, čo predstavuje najvýraznejší týždenný pokles od januára 2016. Cena WTI klesla za týždeň o viac než 16 %. V tomto prípade ide o najvýraznejší pokles od decembra 2008.



Analytici teraz očakávajú, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci na čele s Ruskom (spoločne tvoria zoskupenie OPEC+) pristúpia k rozsiahlejšiemu zníženiu ťažby, než sa pôvodne navrhovalo.



"Keďže ceny ropy padajú naďalej, zoskupenie OPEC+ bude musieť urobiť omnoho výraznejšie škrty v produkcii, než pôvodne predpokladalo," povedal Edward Moya, analytik pre ropné trhy v spoločnosti OANDA v New Yorku.



Takýto scenár naznačili už predchádzajúce dni. Podľa niekoľkých zdrojov Saudská Arábia a niekoľko ďalších členov OPEC uvažuje o znížení ťažby na obdobie 2. štvrťroka až o 1 milión barelov denne. Pôvodne takzvaný Spoločný technický výbor OPEC+ navrhoval redukciu o 600.000 barelov denne. Zástupcovia OPEC a OPEC+ sa zídu vo Viedni 5. a 6. marca.