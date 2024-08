Cena ropy klesla na 6-mesačné minimum

New York 2. augusta (TASR) - Ropa klesla na najnižšiu úroveň za takmer 6 mesiacov. Obavy o dopyt v dvoch najväčších svetových ekonomikách totiž zatienili zvýšené geopolitické riziká. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent v piatok padla pod 77 USD (71,07 eura) za barel (159 litrov) a dostala sa na najnižšiu úroveň od začiatku februára. Októbrový kontrakt na Brent sa o 17.58 h SELČ obchodoval so stratou 2,53 USD alebo 3,18 % po 76,95 USD za barel. Septembrový kontrakt na americkú ropu WTI sa znížil o 2,65 USD alebo 3,47 % na 73,66 USD za barel.



Náladu na trhu s ropou zhoršili slabé údaje z ekonomiky USA aj Číny. Ceny čierneho zlata zrejme zaznamenajú štvrtý týždenný pokles po sebe. Ak sa to stane, bude to najdlhšia negatívna séria od decembra.



(1 EUR = 1,0835 USD)