Cena ropy naďalej rastú, Brent sa dostal na 83,50 USD

Tokio 9. novembra (TASR) - Ceny ropy pokračovali v raste aj v utorok. Trhy naďalej reagujú na pozitívne správy, čo sa týka čínskeho exportu, najmä však na schválenie infraštruktúrneho balíka v USA, od ktorého sa očakáva ďalšia podpora ekonomiky. Na rozdiel od predchádzajúceho obchodovania sa však tempo rastu prudko spomalilo. Ekonómovia totiž očakávajú, že americký prezident by mohol čoskoro pristúpiť k opatreniam na zmiernenie cien pohonných látok.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.15 h SEČ 83,54 USD (72,15 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 11 centov (0,13 %). Za predchádzajúci obchodný deň zaznamenala rast o 0,80 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 82,06 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 13 centov alebo 0,16 %. Aj cena tejto ropy vzrástla za predchádzajúci deň o 0,80 %.



Ceny ropy v pondelok (8. 11.) podporilo schválenie infraštruktúrneho balíka v hodnote zhruba 1 bilión USD koncom minulého týždňa v americkom Kongrese. Cenu komodity posunuli nahor aj správy z Číny o výraznejšom než očakávanom raste vývozu za minulý mesiac.



S cenou ropy, ktorú na vysokej úrovni podržalo aj minulotýždňové rozhodnutie najväčších producentov združených v OPEC+ pokračovať iba v pomalom zvyšovaní ťažby, však idú nahor aj ceny pohonných látok. To vyvoláva obavy najväčších dovozcov komodity, ako USA či Japonsko. Americký prezident Joe Biden vyzval štáty OPEC+, aby rast produkcie urýchlili, krajiny však zotrvali na pôvodnom pláne.



Ekonómovia teraz očakávajú, že Biden by už tento týždeň mohol prísť s opatreniami na riešenie rastúcich cien benzínu. Ako povedala americká ministerka energetiky Jennifer Granholmová, prezident preveruje všetky možnosti, ktoré má v takomto prípade k dispozícii.



Navyše, ceny ropy by v najbližšom období mohli čiastočne ovplyvniť aj informácie o zásobách ropy v USA. Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávajú, že zásoby za minulý týždeň sa zvýšili, už tretí týždeň po sebe.



(1 EUR = 1,1579 USD)