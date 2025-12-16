< sekcia Ekonomika
Cena ropy smeruje k najväčšej strate za 7 rokov
Cena benzínu na americkom trhu sa podľa údajov motoristickej asociácie AAA znížila pod hranicu 3 doláre (2,55 eura) za galón (3,785 litra). Je tak najlacnejší za štyri roky.
Autor TASR
New York 16. decembra (TASR) - Cena ľahkej americkej ropy v utorok klesla na najnižšiu úroveň od mája a smeruje tak k najhoršiemu výkonu za sedem rokov. Obchodníci totiž rátajú s prebytkom a s možnosťou mierovej dohody medzi Ukrajinou a Ruskom. TASR o tom informuje na základe správy portálu CNBC.
Cena ľahkej americkej ropy sa oslabila na 55,69 dolára (47,38 eura) za barel (159 litrov) a severomorská ropa Brent klesla na 59,42 dolára (50,55 eura) za barel, čo je jej najnižšia úroveň od 5. mája. Ľahká americká ropa v tomto roku doteraz stratila zhruba 22 percent, čo znamená najhorší výkon od roku 2018.
Trh s ropou je v tomto roku pod tlakom, keďže Organizácia krajín vyvážajúcich ropu a s ňou spolupracujúce ropné štáty združené vo formáte OPEC+ po rokoch redukcie ťažby produkciu zvyšujú.
