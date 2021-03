Cena ropy výrazne klesla

Londýn 23. marca (TASR) - Ceny ropy zaznamenali pokles o viac než 4 %, pričom cena ropy Brent klesla pod hranicu 62 USD a cena WTI pod 59 USD za barel (159 litrov). Na trhy stále viac pôsobí zhoršujúca sa pandemická situácia v Európe. Tento vývoj naznačuje, že zotavenie európskej ekonomiky potrvá dlhšie, čo sa odrazí aj na dopyte po rope. Okrem toho ceny ropy čiastočne ovplyvnil aj rast kurzu dolára.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s májovým kontraktom dosiahla do 12.09 h SEČ 61,89 USD (51,90 eura). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 2,73 USD (4,22 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI klesla o 2,63 USD (4,27 %) na 58,93 USD za barel.



Náladu na trhoch ovplyvnili najmä informácie z Nemecka, kde vláda rozhodla o predĺžení celoštátneho lockdownu o štyri týždne. Krajina tak bude v lockdowne do 18. apríla, pričom počas veľkonočných sviatkov budú platiť prísne epidemiologické pravidlá. Výrazne sa však sprísňujú opatrenia aj vo Francúzsku a ďalších európskych krajinách.



(1 EUR = 1,1926 USD)