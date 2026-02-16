< sekcia Ekonomika
Cena ropy vzrástli o 1,5 %, cena Brentu sa priblížila k 69 USD/barel
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 19.03 h SEČ 68,72 USD (57,97 eura).
Autor TASR
Londýn 16. februára (TASR) - Ceny ropy vzrástli v pondelok takmer o 1,5 %, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 69 USD za barel (159 litrov). Investori čakajú na rokovania medzi USA a Iránom o iránskom jadrovom programe, ktoré naznačia, ako sa bude vyvíjať situácia na Blízkom východe. Irán patrí k najväčším producentom spomedzi štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 19.03 h SEČ 68,72 USD (57,97 eura). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 97 centov (1,48 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 63,83 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 94 centov (1,48 %).
Ceny ropy tak pokračujú v raste, ktorý vykázali aj na záver minulého týždňa. Za celý týždeň však cena ropy v obidvoch prípadoch klesla, pod čo sa podpísal najmä vývoj cien vo štvrtok (12. 2.), keď zaznamenali pokles takmer o 3 %. Cena ropy Brent potom za celý týždeň klesla o 0,5 % a cena WTI o 1 %.
(1 EUR = 1,1855 USD)
