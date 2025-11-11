< sekcia Ekonomika
Cena ropy WTI v utorok prekročila 61 USD za barel
Prezident Trump zároveň oznámil, že obchodná dohoda s Indiou je na dosah, keďže vláda v Naí Dillí obmedzuje nákupy ruskej ropy.
Autor TASR
New York 11. novembra (TASR) - Cena ľahkej americkej ropy West Texas Intermediate (WTI) v utorok prekročila hranicu 61 USD za barel (159 litorv), pričom v raste pokračovala tretí deň po sebe. Dopyt podporili očakávania, že najdlhšie trvajúce obmedzenie činnosti vlády v histórii USA by sa mohlo skončiť už tento týždeň, ako aj silný dopyt po palivách. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Barel ropy WTI s dodávkou v decembri sa v utorok o 18.21 h SEČ predával po 61,21 USD (52,9 eura), čo bolo o 1,8 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Odstávka federálnej vlády, ktorá trvá už 42. deň, by sa mohla čoskoro skončiť po tom, ako Senát Kongresu USA schválil dočasný plán jej financovania. V stredu legislatívu posúdi Snemovňa reprezentantov a v prípade schválenia by smerovala na podpis prezidentovi Donaldovi Trumpovi.
Medzitým prichádzajú signály, že sankcie USA voči popredným ruským ropným spoločnostiam začínajú prinášať výsledky, čo sa prejavilo aj na poklese dodávok ruskej ropy po mori už v treťom týždni po sebe. Prezident Trump zároveň oznámil, že obchodná dohoda s Indiou je na dosah, keďže vláda v Naí Dillí obmedzuje nákupy ruskej ropy.
(1 EUR = 1,1571 USD)
