Cena ropy začala opäť rásť pre zvýšené geopolitické riziko

Bratislava 9. augusta (TASR) - Ceny pohonných látok na Slovensku v predchádzajúcom týždni pokračovali v poklese a dostali sa na úrovne zo začiatku júna. Znížili sa aj veľkoobchodné ceny, avšak cena ropy po poklese v minulom týždni začala tento týždeň opäť rásť pre vyššie geopolitické riziko. Uviedol to v piatok analytik finančných trhov XTB Marek Nemky.



"Ceny benzínu v 31. týždni poklesli o 0,013 eura za liter (l), teda o 0,82 % a dostali sa na hodnotu 1,579 eura/l. Ceny nafty dokonca poklesli o čosi viac a dostali sa pod hodnotu 1,5 eura/l, keďže poklesli o 0,021 eura/l, teda o 1,4 % a dostali sa na cenu 1,484 eura/l," uviedol Nemky s tým, že ropa klesla o 5,32 % a dostala sa na cenu 76,81 dolára (70,27 eura) za barel (159 litrov).



Nárast miery nezamestnanosti v Spojených štátoch začal podľa neho u obchodníkov vyvolávať obavy, či reštriktívna monetárna politika opäť nespustí recesiu, čo by znamenalo nižší dopyt po ropných produktoch. "Takéto obavy však boli tlmené v tomto týždni, keď ceny ropy opätovne rastú o 2,88 % a dostali sa na cenu 79,01 dolára (72,29 eura) za barel ropy Brent," dodal analytik.



Hlavným dôvodom bol podľa neho prehnaný strach obchodníkov, ako aj zvýšené geopolitické riziko. "Útoky Izraelu na vrcholných predstaviteľov Hamasu a Hizballáhu nezostali nepovšimnuté a Irán sa vyjadril, že na tieto útoky bude reagovať," vysvetlil. Cena ropy podľa neho rástla aj pre znížené zásoby ropy v USA, čo potvrdzuje silnú motoristickú a leteckú sezónu.



Pokles veľkoobchodných cien podľa Nemkyho vytvára potenciál na ďalšie zlacňovanie pohonných látok na Slovensku. Avšak dodal, že ekonomická situácia je pomerne zmiešaná a budúce ceny budú formovať ďalšie makroekonomické dáta a geopolitické informácie. "Ekonomická situácia je neistá, no zatiaľ to vyzerá iba na prehnaný strach a tak sa ceny ropy môžu dostať ešte vyššie. Zlacňovanie na čerpacích staniciach by sa tak zastavilo. Na to si však budeme musieť ešte počkať," uzavrel analytik.



(1 EUR = 1,093 USD)