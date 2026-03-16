Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 16. marec 2026
< sekcia Ekonomika

Cena ruskej ropy Urals sa dostala v Indii na rekordné úrovne

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Americké ministerstvo financií začiatkom marca udelilo 30-dňovú výnimku, ktorá umožňuje Indii nakupovať ruskú ropu.

Autor TASR
New York 16. marca (TASR) - Cena ruskej ropnej zmesi Urals dosiahla v Indii rekordné úrovne po rozhodnutí USA zmierniť sankcie na ruský ropný export. V piatok (13. 3.) cena dosiahla 98,93 USD (86,21 eura) za barel (159 litrov), čo je úroveň, aká nebola zaznamenaná od začiatku roka 2022, napísala v pondelok agentúra Bloomberg s odvolaním sa na údaje spoločnosti Argus. Zároveň sa rozdiel v cene ruskej ropy voči severomorskej ropnej zmesi Brent dostal na najnižšiu úroveň za viac ako štyri mesiace. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

Americké ministerstvo financií začiatkom marca udelilo 30-dňovú výnimku, ktorá umožňuje Indii nakupovať ruskú ropu. Krok má podľa Washingtonu pomôcť Indii zmierniť tlak spôsobený pokusom Iránu získať globálnu energetickú prevahu. Irán je od konca februára terčom amerických a izraelských útokov, na ktoré odpovedá odvetnými údermi na Izrael a ďalšie štáty v regióne. Výnimka sa týka ruskej ropy, ktorá bola naložená na tankery pred 12. marcom a platí do 11. apríla.

Kirill Dmitriev, osobitný vyslanec ruského prezidenta pre investície a hospodársku spoluprácu a generálny riaditeľ Ruského fondu priamych investícií (RDIF), uviedol, že zmiernenie amerických sankcií ovplyvní dodávky ruskej ropy v objeme približne 100 miliónov barelov.

(1 EUR = 1,1476 USD)
.

