Cena ruskej ropy v rubľoch padla na najnižšiu úroveň od novembra 2020

Moskva 13. januára (TASR) - Cena ruskej ropy v rubľoch padla na viac než 2-ročné minimum a pohybuje sa takmer o tretinu nižšie v porovnaní s cenou, s ktorou vláda počítala v tohtoročnom rozpočte. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa výpočtov agentúry Reuters sa cena referenčnej ruskej ropy Urals v rubľoch dostala na najnižšiu úroveň od novembra 2020. To by mohol byť veľký problém pre ruské verejné financie. Na predaj ropy totiž pripadajú hlavné rozpočtové príjmy.



Rozpočtový deficit ruskej vlády dosiahol v minulom roku okolo 3,3 bilióna rubľov alebo 2,3 % hrubého domáceho produktu (HDP).



Priemerná cena Urals v januári klesla na 3233 RUB za barel (159 litrov). To je o 32,5 % menej v porovnaní s cenou 4788 rubľov za barel, respektíve 70,1 USD za barel, ktorú vláda používala pri zostavovaní rozpočtu na tento rok.



Cena ropy v rubľoch je dôležitá pre rozpočet a stanovenie dane z ťažby nerastných surovín aj cla na vývoz ruskej ropy.



Rubeľ sa v januári po decembrovom poklese posilnil a začiatkom týždňa ho podporila centrálna banka, keď oznámila, že začne predávať zahraničnú menu na devízových trhoch.