Cena severomorskej ropnej zmesi Brent prekročila hranicu 100 dolárov
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.04 h SEČ 100,45 USD (86,99 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 13. marca (TASR) - Ceny ropy v piatok smerovali k celotýždňovému rastu napriek tomu, že USA v snahe zmierniť obavy o dodávky povolili na 30 dní nákup ruskej ropy a ropných produktov uviaznutých v tankeroch na mori. Minister financií USA Scott Bessent to označil za krok k stabilizácii globálnych energetických trhov otriasaných vojnou v Iráne. Analytici však uviedli, že problém narušenia dodávok to nerieši. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.04 h SEČ 100,45 USD (86,99 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bolo menej o 1 cent (0,01 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 95,30 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zlacnenie o 43 centov (0,45 %).
„Trh to vníma ako krátkodobé riešenie, ktoré nerieši podstatu prerušenia dodávok,“ povedal o americkom kroku hlavný analytik spoločnosti LSEG Emril Jamil. „Nevyrieši to najzákladnejší problém. Najdôležitejšie je obnovenie plavby v Hormuzskom prielive," dodal analytik spoločnosti Haitong Futures Yang An.
(1 EUR = 1,1547 USD)
