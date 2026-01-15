< sekcia Ekonomika
Cena striebra dosiahla ďalší rekord, neskôr aj so zlatom klesla
Cena zlata aj striebra vo štvrtok klesla.
Autor TASR
Londýn 15. januára (TASR) - Cena zlata aj striebra vo štvrtok klesla. Na jednej strane investori začali po rekordoch zaznamenaných v stredu (14. 1.) vyberať zisky, navyše, geopolitické napätie znížil americký prezident Donald Trump, ktorý zmiernil tón voči Iránu, ako aj voči šéfovi americkej centrálnej banky. Počas dňa však cena striebra vyskočila na nový rekord, keď prekročila 93,50 USD za toryskú uncu (31,1 g). Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla pred 11.00 h SEČ tesne pod 4603 USD (3950,73 eura) za uncu, čo oproti záveru predchádzajúceho obchodovania predstavuje pokles o 0,4 %. V stredu zaznamenala historické maximum na úrovni 4642,72 USD/unca.
Ešte výraznejší pokles vykázala cena striebra, keď klesla pod 90 USD/unca. Predtým však počas štvrtkového obchodovania vyskočila na nový rekord 93,57 USD za troyskú uncu.
Vývoj cien drahých kovov vo štvrtok ovplyvnil výber ziskov investormi, do veľkej miery však aj vyjadrenia Donalda Trumpa, že zabíjanie v Iráne sa skončilo a že USA možno v Iráne intervenovať nebudú. Okrem toho uviedol, že nemá v pláne odvolať šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Jeroma Powella, aj keď dodal, že „zatiaľ je skoro hovoriť o tom, aké rozhodnutie nakoniec prijme“.
(1 EUR = 1,1651 USD)
Spotová cena zlata dosiahla pred 11.00 h SEČ tesne pod 4603 USD (3950,73 eura) za uncu, čo oproti záveru predchádzajúceho obchodovania predstavuje pokles o 0,4 %. V stredu zaznamenala historické maximum na úrovni 4642,72 USD/unca.
Ešte výraznejší pokles vykázala cena striebra, keď klesla pod 90 USD/unca. Predtým však počas štvrtkového obchodovania vyskočila na nový rekord 93,57 USD za troyskú uncu.
Vývoj cien drahých kovov vo štvrtok ovplyvnil výber ziskov investormi, do veľkej miery však aj vyjadrenia Donalda Trumpa, že zabíjanie v Iráne sa skončilo a že USA možno v Iráne intervenovať nebudú. Okrem toho uviedol, že nemá v pláne odvolať šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Jeroma Powella, aj keď dodal, že „zatiaľ je skoro hovoriť o tom, aké rozhodnutie nakoniec prijme“.
(1 EUR = 1,1651 USD)