Cena striebra prvýkrát prekonala 75 USD/unca, rekord vykázalo aj zlato
Autor TASR
Londýn 26. decembra (TASR) - Cena striebra zaznamenala ďalší rekord. V piatok prvýkrát v histórii prekonala hranicu 75 USD za troyskú uncu (31,1 g). Nové historické maximá okrem toho zaznamenali aj zlato a platina, pričom zlato prekonalo hranicu 4530 USD/unca. Ceny drahých kovov tlačí nahor rastúce geopolitické napätie, špekulatívni hráči, ako aj zvýšené očakávania ďalšej redukcie úrokových sadzieb v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 9.20 h SEČ 4515,73 USD (3831,11 eura) za troyskú uncu, čo oproti záveru predchádzajúceho obchodovania predstavuje zvýšenie o 0,8 %. Predtým však nakrátko vyskočila až na rekordných 4530,60 USD/unca. Februárový kontrakt na zlato, ktorý sa obchoduje na burze Comex, vzrástol o 0,9 % na 4545,10 USD za troyskú uncu.
V lámaní rekordov pokračuje aj cena striebra. Pred 9.20 h SEČ dosiahla 74,68 USD/unca, čo v porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania predstavuje rast o 3,8 %. Predtým však prvýkrát vyskočila nad 75 USD, keď dosiahla 75,14 USD za troyskú uncu.
Podľa analytika zo spoločnosti OANDA Kelvina Wonga sú za prudkým rastom ceny striebra do veľkej miery špekulatívni hráči, ktorí nielen pri striebre, ale aj v prípade zlata tlačia ceny nahor od začiatku decembra. Okrem toho ceny podporujú očakávania ďalšieho zníženia úrokových sadzieb v USA a v poslednom období zvýšené geopolitické riziko.
Od začiatku tohto roka vzrástla cena zlata o takmer 72 %, čo predstavuje najvýraznejší rast od roku 1979. „Čo sa týka prognózy na 1. polrok budúceho roka, zlato by sa mohlo posunúť až k hranici 5000 USD za uncu. Navyše, striebro má potenciál dosiahnuť zhruba 90 USD/unca,“ dodal Wong.
Ešte prudší rast zaznamenala tento rok cena striebra. Do dnešných dní vzrástla o 158 %, k čomu okrem dôvodov totožných pri zlate prispieva aj vysoký dopyt zo strany priemyslu.
Okrem zlata a striebra rekord zlomila v piatok aj cena platiny, keď nakrátko dosiahla 2448,25 USD/unca. Neskôr sa mierne skorigovala na 2349,65 USD/unca, aj to však predstavuje oproti záveru predchádzajúceho obchodovania rast o 5,8 %. Cena paládia vyskočila o 7 % na 1801,25 USD/unca.
Ceny platiny a paládia, ktoré sa využívajú v automobilovom priemysle pri výrobe katalyzátorov, zaznamenali od začiatku roka rast najmä v dôsledku klesajúcich zásob. Cena platiny sa tento rok zvýšila zhruba o 160 % a paládia o viac než 90 %.
(1 EUR = 1,1787 USD)
