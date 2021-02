New York 2. februára (TASR) - Cena striebra v utorok výrazne klesla po prudkom posilnení v predchádzajúcich dňoch, keď ju podporil vysoký záujem drobných investorov.



Spotová cena zlata sa o 19.44 h SEČ nachádzala s mínusom 2,44 USD alebo 8,41 % na 26,61 USD (22,09 eura) za uncu (31,1 gramu). Marcový kontrakt na striebro na komoditnej burze Comex sa o 19.35 h SEČ predával so stratou 2,92 USD alebo 9,94 % po 26,50 USD za uncu.



V pondelok sa cena striebra dostala až na 30,10 USD za uncu, čo bolo najviac od začiatku roka 2013.



Striebro rovnako ako akcie naviazané na striebro sa dostalo v posledných dňoch do pozornosti malých investorov, ktorí sa organizujú na sociálnych sieťach, predovšetkým na Reddite a ktorí stáli v uplynulých dňoch za prudkým nárastom ceny niektorých akcií, ako je GameStop, a spôsobili veľké straty hedžovým fondom, ktoré tieto akcie shortovali, čo znamená, že stavili na ich pokles. Napríklad fond Melvin Capital v januári stratil 53 %.



V utorok tiež pokračoval pád akcií predajcu video hier GameStop, ktorá klesla o ďalších 60 % na asi 89 USD po oslabení o vyše 30 % v pondelok (1. 2.). Od piatkového zatvorenia (29. 1.) už stratila viac než 70 %.



(1 EUR = 1,2044 USD)