< sekcia Ekonomika
Cena striebra vzrástla na nový rekord
Spotová cena striebra vzrástla o 2,57 % na 67,158 USD za uncu (31,1 g).
Autor TASR
Londýn/New York 21. decembra (TASR) - Cena striebra sa v piatok (19. 12.) dostala na nové rekordné maximum. Podporil ju silný investičný dopyt a napätá ponuka na trhu. Zlato zaznamenalo týždňový zisk, keďže rastú očakávania, že americká centrálna banka (Fed) bude v roku 2026 pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spotová cena striebra vzrástla o 2,57 % na 67,158 USD za uncu (31,1 g). Počas obchodovania sa dostala až na historické maximum 67,20 USD (57,38 eura) za uncu a za celý obchodný týždeň stúpla o viac ako 8 %.
Marcový kontrakt na striebro si na newyorskej komoditnej burze Comex v piatok polepšil o 2,27 USD alebo o 3,48 % a uzavrel na 67,49 USD za uncu. Za celý týždeň vyskočil približne o 8,7 %.
Spotová cena zlata v piatok vzrástla o 0,14 % na 4338,88 za uncu a za celý týždeň si pripísala približne 1 %. Februárový kontrakt na zlato, ktorý sa obchoduje na burze Comex, sa zvýšil o 22,80 USD alebo 0,52 % na 4387,30 USD za uncu.
„Medzi zlatom a striebrom je vysoká korelácia a zvyčajne vedie zlato. V uplynulých dvoch mesiacoch však bolo lídrom striebro. Keď sa rozdiel medzi nimi príliš roztiahne, investori začnú nakupovať zlato,“ uviedol hlavný obchodník firmy U.S. Global Investors Michael Matousek.
Striebro sa tento rok posilnilo už o 132 %, čím výrazne prekonalo zlato, ktoré sa zvýšilo o 65 %. Motorom rastu je investičný dopyt a obmedzená ponuka. „ETF fondy v striebre naďalej dominujú a pridáva sa aj špekulatívny dopyt zo strany retailových investorov,“ uviedol hlavný trhový stratég Blue Line Futures Phillip Streible.
Údaje z ekonomiky zároveň podporili očakávania, že Fed bude pokračovať v znižovaní sadzieb. Inflácia v USA v novembri vzrástla medziročne o 2,7 %, pričom ekonómovia prognózovali 3,1 %. Miera nezamestnanosti stúpla na 4,6 % a dostala sa na najvyššiu úroveň od septembra 2021.
Podľa údajov LSEG obchodníci naďalej počítajú s minimálne dvoma zníženiami sadzieb o 25 bázických bodov v budúcom roku.
(1 EUR = 1,1712 USD)
Spotová cena striebra vzrástla o 2,57 % na 67,158 USD za uncu (31,1 g). Počas obchodovania sa dostala až na historické maximum 67,20 USD (57,38 eura) za uncu a za celý obchodný týždeň stúpla o viac ako 8 %.
Marcový kontrakt na striebro si na newyorskej komoditnej burze Comex v piatok polepšil o 2,27 USD alebo o 3,48 % a uzavrel na 67,49 USD za uncu. Za celý týždeň vyskočil približne o 8,7 %.
Spotová cena zlata v piatok vzrástla o 0,14 % na 4338,88 za uncu a za celý týždeň si pripísala približne 1 %. Februárový kontrakt na zlato, ktorý sa obchoduje na burze Comex, sa zvýšil o 22,80 USD alebo 0,52 % na 4387,30 USD za uncu.
„Medzi zlatom a striebrom je vysoká korelácia a zvyčajne vedie zlato. V uplynulých dvoch mesiacoch však bolo lídrom striebro. Keď sa rozdiel medzi nimi príliš roztiahne, investori začnú nakupovať zlato,“ uviedol hlavný obchodník firmy U.S. Global Investors Michael Matousek.
Striebro sa tento rok posilnilo už o 132 %, čím výrazne prekonalo zlato, ktoré sa zvýšilo o 65 %. Motorom rastu je investičný dopyt a obmedzená ponuka. „ETF fondy v striebre naďalej dominujú a pridáva sa aj špekulatívny dopyt zo strany retailových investorov,“ uviedol hlavný trhový stratég Blue Line Futures Phillip Streible.
Údaje z ekonomiky zároveň podporili očakávania, že Fed bude pokračovať v znižovaní sadzieb. Inflácia v USA v novembri vzrástla medziročne o 2,7 %, pričom ekonómovia prognózovali 3,1 %. Miera nezamestnanosti stúpla na 4,6 % a dostala sa na najvyššiu úroveň od septembra 2021.
Podľa údajov LSEG obchodníci naďalej počítajú s minimálne dvoma zníženiami sadzieb o 25 bázických bodov v budúcom roku.
(1 EUR = 1,1712 USD)