Bugár: Cena tepla na hornej Nitre bude závisieť od emisných povoleniek

Prievidza 24. septembra (TASR) - Cena tepla pre odberateľov vo vybraných lokalitách v okrese Prievidza na budúci rok bude závisieť od cien emisných povoleniek. Ak sa tie nezvýšia, neprejaví sa to ani na cene tepla. TASR o tom v piatok informoval Milan Bugár zo spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH), ktorá je distribútorom tepla v Prievidzi, Novákoch a Zemianskych Kostoľanoch.



Na avizované zvýšenie cien tepla pre odberateľov v budúcom roku bude vplývať najmä vyššia cena plynu a elektrickej energie. "V našej spoločnosti by toto zvýšenie ceny komodít tak nemalo mať dosah na zvýšenie našej ceny tepla, pretože takmer celé množstvo tepla nakupujeme od Slovenských elektrární (SE) - závod Elektrárne Nováky, kde sa teplo vyrába výhradne z domáceho hnedého uhlia," pripomenul Bugár.



Keďže teplo, ktoré spoločnosť nakupuje, sa vyrába z hnedého uhlia, cena za teplo podľa neho prioritne závisí od cien emisných povoleniek. "Ak tieto ceny nebudú rásť, nevidíme dôvod, aby nám dodávateľ dvíhal cenu tepla," ozrejmil Bugár.



Od 1. septembra spoločnosť podľa neho odkúpila časť podniku SE – energetické služby, tým aj nastala zmena v rozpočítavaní tepla. "Po novom nám vznikli tri ceny tepla, a to osobitne pre oblasť Prievidze, pre oblasť Nováky a pre oblasť Zemianske Kostoľany. Momentálne spracovávame kalkulácie ceny tepla pre našich odberateľov, a preto je predčasné konštatovať o prípadnom zvýšení jednotlivých cien od 1. januára budúceho roka," priblížil.



SE doposiaľ nakupujú hnedé uhlie od spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza v zmysle všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ). To sa má zmeniť po roku 2023, keď VHZ v zmysle nariadenia vlády skončí. PTH v súčasnosti pripravuje projekty v rámci zmeny zdroja tepla, ktoré po tomto roku zabezpečia vykurovanie vybraných lokalít kombináciou obnoviteľných zdrojov energie a plynu. "Všetky náklady, ktoré vznikajú s kompletnou prípravou projektov v rámci zmeny zdroja, sú v našej spoločnosti evidované na obstaraní majetku. V žiadnom prípade neovplyvňujú cenu tepla v tomto období," podotkol v tejto súvislosti Bugár s tým, že v cene tepla sa prejavia celkové náklady na výstavbu nového zdroja až po uvedení do prevádzky, a to formou odpisov, ktoré budú potom súčasťou ceny tepla.