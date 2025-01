Cena tepla v Prievidzi a Novákoch bude oproti roku 2024 nižšia

Prievidza 23. januára (TASR) - Cena tepla v Prievidzi, Novákoch a Zemianskych Kostoľanoch bude pre tento rok oproti minulému v jednotkovom prepočte nižšia o 11,68 percenta. Predpokladá to Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH) na základe cenového rozhodnutia zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Informoval o tom predseda predstavenstva spoločnosti Rastislav Januščák.



"Vzhľadom na dotovanie ceny tepla zo strany štátu bežný obyvateľ zmenu nepocíti, dotkne sa však podnikateľov a živnostníkov," vysvetlil Januščák. Napriek tomu podľa neho ide o pozitívny dosah, ktorý sa v budúcnosti môže prejaviť po "rozmrazení" cien energií.



Prvý rok prevádzky nového centrálneho zdroja vykurovania hodnotí spoločnosť ako veľmi úspešný z technického aj ekonomického pohľadu. Zdroj do prevádzky spustila 12. decembra 2023. Januščák skonštatoval, že firme sa výrazne podarilo naplniť očakávania v oblasti dodávky tepla. "Dodali sme viac ako 100.000 megawatthodín (MWh) tepla v rámci regiónu. Z toho bolo 86.000 MWh dodaných do Prievidze, nášho najväčšieho odberateľa. Do Novák smerovalo 12.000 MWh a zvyšok do Zemianskych Kostolian," priblížil Januščák.



Momentálne je zdroj tepla podľa neho v plnej prevádzke, pričom komplexne zabezpečuje teplo pre dané lokality bez akýchkoľvek problémov.



Primátorka Prievidze Katarína Macháčková zhodnotila, že je rada, že sa mestu podarilo splniť sľub pri vstupe do spoločného projektu s PTH, ktorým je nižšia cena tepla ako od predchádzajúceho dodávateľa.



Nový ekologickejší zdroj tepla pre systém centrálneho zásobovania teplom mesta Prievidza pozostáva z dvoch parciálnych zdrojov - základného zdroja situovaného v areáli Bane Cigeľ a špičkového zdroja situovaného v Prievidzi, ktoré sú prepojené tepelným napájačom. "Vybudovanie nového centrálneho zdroja vykurovania zabezpečilo nielen stabilnú dodávku tepla pre viaceré oblasti v regióne, ale taktiež prispieva k zlepšeniu ekonomických podmienok pre jeho obyvateľov a skvalitneniu životného prostredia," skonštatovala hovorkyňa mesta Prievidza Michaela Beňadiková.



Prievidzská firma je od roku 2024 hlavným distribútorom a dodávateľom tepla pre Prievidzu, Nováky a Zemianske Kostoľany. Nový zdroj vykurovania vybudovala v nadväznosti na ukončenie všeobecného hospodárskeho záujmu výroby elektriny z domáceho uhlia. Do Elektrárne Nováky ho dodávali Hornonitrianske bane Prievidza, ktoré ukončili ťažbu.



Väčšinovým akcionárom spoločnosti s 51-percentným podielom je mesto Prievidza, zvyšných 49 percent má spoločnosť Hornonitrianske bane zamestnanecká.