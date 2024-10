Cena tepla v Prievidzi by v budúcom roku nemala skokovo narásť

Prievidza 29. októbra (TASR) - Cena tepla pre odberateľov tepla od spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH) na budúci rok by napriek avizovanému navýšeniu cien za energie nemala skokovo narásť. Informoval o tom predseda predstavenstva spoločnosti Rastislav Januščák.



Spoločnosť spustila do prevádzky nový zdroj tepla pre Prievidzu, Nováky a Zemianske Kostoľany, ktorý je postavený prevažne na obnoviteľných zdrojoch energie, vlani v polovici decembra. "Už v decembri sme pocítili pri výrobe, že dokážeme ísť s výrobnými nákladmi nižšie, ako keď sme nakupovali teplo. Prejavilo sa to hlavne v medziročnom znížení ceny tepla. Z 209 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) sme prešli na 184 eur bez DPH, čo je pokles o približne 12 percent," spomenul Januščák.



Nižšia cena ako u iných odberateľov by podľa neho mala byť i v roku 2025. "Znovu tam vidíme mierny pokles, možno o päť alebo sedem percent. Uvidíme, ako sa nám to podarí. Sčasti to tak eliminuje veľký problém energetickej krízy, ktorá nastala v roku 2022 a v rámci ktorej obyvateľom v budúcom roku hrozí nárast ceny tepla až o 30 percent, pokiaľ ju štát nebude dotovať, ako to urobil v roku 2023 a 2024," ozrejmil. Firma podľa Januščáka avizuje, že nárast ceny pre odberateľov tepla od PTH tak nebude tak markantný a obyvatelia by ho mali zvládnuť.



PTH uzatvorilo minulý rok s kladným hospodárskym výsledkom 797.424,93 eura po zdanení. Výročnú správu vzali na vedomie prievidzskí mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok (28. 10.). "Hospodárenie bolo pozitívnejšie oproti minulým rokom. Bolo to dané tým, že sme mali v rukách náklady aj výnosy. Verím, že hospodárenie za minulý rok sa premietne aj do tohto roka a nasledujúcich období," komentoval Januščák.



Prievidzská firma je od roku 2024 hlavným distribútorom a dodávateľom tepla pre Prievidzu, Nováky a Zemianske Kostoľany. Nový zdroj vykurovania vybudovala v nadväznosti na ukončenie všeobecného hospodárskeho záujmu výroby elektriny z domáceho uhlia. Do Elektrárne Nováky ho dodávali Hornonitrianske bane Prievidza (HBP), ktoré vlani ukončili ťažbu.



Väčšinovým akcionárom spoločnosti s 51-percentným podielom je mesto Prievidza, zvyšných 49 percent má spoločnosť Hornonitrianske bane zamestnanecká.