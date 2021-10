Cena tepla v Turčianskych Tepliciach stúpne do 25 percent

Turčianske Teplice 27. októbra (TASR) - Cena tepla v Turčianskych Tepliciach na budúci rok stúpne. Spoločnosť Teplico, ktorá sa zaoberá výrobou a rozvodom tepla, odhaduje, že nárast bude predstavovať do 25 percent. TASR o tom informoval konateľ firmy Marek Ondráček.



"Pre rok 2022 síce stúpne cena tepla, čo je spôsobené výrazným zvýšením ceny zemného plynu, ale vďaka tomu, že okrem zemného plynu využívame na výrobu tepla aj biomasu, očakávaný nárast ceny tepla je do 25 percent," uviedol Ondráček.



Spoločnosť podľa neho aktuálne finalizuje podklady na predloženie cenového návrhu na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, preto podrobnejšie informácie bude možné zverejniť až po ich dokončení.



Spoločníkmi v teplickej firme sú mesto Turčianske Teplice a spoločnosť A.En. Gas so sídlom v Martine.