Cena tepla vyrobená z odpadu v Košiciach stúpne

Košice 11. januára (TASR) - V tomto roku plánuje firma Kosit dodať teplo pre Košice v objeme 50.000 až 60.000 megawatthodín (MWh). Cena za jednu MWh dodávky do sústavy centrálneho zásobovania teplom bude na úrovni 36,24 eura, čo predstavuje približne 31 % z priemernej regulovanej ceny tepla pre domácnosti na Slovensku. TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Slavomíra Brzová. Kým medziročná regulovaná cena za jednu MWh stúpne približne o 56 %, v prípade tepla z odpadu v Košiciach to bude 46-percentný nárast.



Vlani teplo vyrobené z odpadu v zariadení na energetické využitie odpadov (ZEVO) Košice v objeme 50.816 MWh pokrylo priemernú ročnú spotrebu tepla na kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody pre 4000 košických domácností. "Kým priemerná cena tepla na Slovensku predstavovala v minulom roku 75 eur/MWh, spoločnosť Kosit dodávala košickej teplárni v roku 2022 teplo vyrobené energetickým zhodnotením odpadu za 24,87 eur/MWh," povedala.



Podľa nej sú ZEVO v porovnaní s vysokými cenami dovážaných fosílnych palív technologicky a cenovo prijateľnou alternatívou. Od minulého roka sa súčasťou komplexu ZEVO stala aj bioplynová stanica v košickej mestskej časti Barca, ktorá slúži na spracovanie odpadu biologického pôvodu a takisto produkuje teplo na vykurovanie a elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov. "Teplo vyprodukované pri zhodnocovaní odpadov sa využíva na pohon turbíny a výrobu elektrickej energie, ako aj na dodávku horúcej vody do systému centrálneho zásobovania teplom. Teplo z bioplynovej stanice funguje na podobnom princípe. Obe prevádzky zároveň plne pokrývajú aj našu prevádzkovú spotrebu elektrickej energie a tepla, tým pádom sú s výnimkou odstávok plne nezávislé," vysvetlil generálny riaditeľ firmy Marián Christenko.



"Teplo vyrobené spracovaním odpadu vieme obyvateľom dodať za oveľa nižšie ceny, než je súčasná cena napríklad zemného plynu," dodal s tým, že cieľom je v spolupráci s Teplárňou Košice (TEKO) do budúcnosti pokryť viac ako desať percent celkovej ročnej spotreby obyvateľov mesta. V súčasnosti sa Kosit na dodávkach celkového objemu tepla pre Košice podieľa približne siedmimi percentami. Ide o najväčšieho dodávateľa tepla a elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie do systému centrálneho zásobovania teplom v Košiciach.



Brzová pripomenula, že na základe memoranda o spolupráci so spoločnosťou TEKO pripravujú investíciu do rozšírenia výroby tepla a elektrickej energie v hodnote 115 miliónov eur. V nasledujúcich rokoch plánujú obe firmy rozšíriť dodávku tepla pre odberateľov v meste Košice na 100.000 MWh ročne.