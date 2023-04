Cena vajec na Slovensku je v EÚ podpriemerná, napriek ich zdraženiu

Bratislava 9. apríla (TASR) - Cena vajec na Slovensku je v rámci EÚ podpriemerná, napriek ich vyše 80-percentnému medziročnému zdraženiu. Uviedol to v analýze Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank.



"Spotrebiteľov v období pred Veľkou nocou, keď spotreba vajec rastie, zaujíma predovšetkým cena vajec. Podľa údajov Európskej komisie boli v 11. týždni tohto roka spomedzi krajín EÚ vajcia najlacnejšie na Cypre, o tretinu lacnejšie ako v priemere v EÚ, respektíve o 29,5 % lacnejšie ako na Slovensku. Cena vajec na Slovensku aj v Česku sa stále radila k tým nižším v EÚ, a to aj napriek ich masívnemu medziročnému zdraženiu. V priemere v krajinách EÚ vajcia medziročne zdraželi o 63 %. Jedinou krajinou s jednociferným medziročným nárastom ceny bol Cyprus (2 %)," spresnil.



Naopak, v Česku podľa Koršňáka vajcia medziročne zdraželi až o 88 %, v Maďarsku o 86 % a na Slovensku o 82 %. Kým na Slovensku a v Česku je cena vajec stále ešte nižšia ako v priemere v EÚ, a to o 6,2 %, respektíve o 4,5 %, v Maďarsku je už druhá najvyššia v EÚ, je až o 11 % nad priemerom EÚ. "Medzi krajiny s najvyššou cenou vajec v EÚ sa radia aj ďalší naši susedia – Poliaci a Rakúšania, kde sú vajcia zhodne o 5,1 % drahšie ako v priemere v EÚ," priblížil analytik.



Poznamenal, že EÚ je v produkcii vajec sebestačná. Ročne vyprodukuje približne o 1 % viac vajec, ako spotrebuje. "Je tak čistým vývozcom vajec, ročne približne v objeme pol tony, teda v prepočte približne dve vajcia na obyvateľa. Nie všetky krajiny EÚ však produkujú viac vajec, ako spotrebúvajú. V absolútnom vyjadrení sú najvýznamnejším dovozcom vajec v EÚ Nemci," informoval.



"V prepočte na obyvateľa sa medzi významných čistých dovozov vajec radia aj Luxemburčania, Estónci či susedné Rakúsko a Maďarsko. Domáca produkcia nepokrývala domácu spotrebu v minulom roku ani v Česku, ktoré bolo nútené z dovozu kryť približne spotrebu siedmich vajec na obyvateľa," doplnil.



Naopak, najväčším čistým vývozcom vajec v EÚ sú podľa Koršňáka Poľsko a Holandsko, pričom každá z týchto krajín v čistom vyjadrení ročne vyvezie približne 3 až 3,5 miliardy kusov vajec. "V prepočte na obyvateľa sa medzi významných (čistých) exportérov vajec radia aj Litva či Fínsko a Bulharsko," dodal analytik UniCredit Bank.